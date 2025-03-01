ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2025 году до 5,2 процента

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в текущем году до 5,2 процента. Об этом говорится в обновленном обзоре региональной экономики ЕБРР (Regional Economic Prospects).

В сентябре 2024-го ЕБРР прогнозировал рост экономики страны на 2025 год на уровне 5,5 процента. На 2026-й прогноз аналитиков составляет 4,5 процента.

«Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 5,2 процента в этом году, чему поспособствует запланированное расширение нефтяного месторождения Тенгиз, а затем замедлится до 4,5 процента в 2026-м», — говорится в обзоре.

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщал, что в прошлом году рост ВВП республики составил 4,8 процента. По прогнозам кабмина, рост ВВП Казахстана в 2025-м составит 5,6 процента, среднегодовой рост ВВП за пять лет — 5,4 процента.

Всемирный банк в свою очередь прогнозирует рост ВВП страны в текущем году на 4,7 процента, в 2026-м — на 3,5 процента.