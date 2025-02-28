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Экономика

Более 200 тысяч детей в Кыргызстане получают пособие «үй-бүлөгө көмөк»

Ежемесячное пособие «үй-бүлөгө көмөк» получают 58,4 тысячи семей в стране. На 1 февраля текущего года это пособие получают 207,9 тысячи детей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Пособие предоставляется в соответствии с Законом «О государственных пособиях». Оно предназначено нуждающимся семьям, чей совокупный доход на душу населения ниже минимального гарантированного дохода. Цель — оказание временной поддержки детям до 16 лет из малообеспеченных семей, пока их семьи не смогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня минимальный размер гарантированного дохода составляет 1 тысячу сомов, а размер пособия «үй-бүлөгө көмөк» — 1 тысяча 200 сомов на ребенка. Для семей, проживающих в высокогорных и отдаленных районах, размер пособия рассчитывается с применением районных коэффициентов.

Важно отметить, что пособие назначается до достижения ребенком 16 лет и на срок в один год, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи документов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321378/
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