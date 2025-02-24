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Экономика

Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся

В прошлом году из Казахстана в Кыргызстан отправлено $57,3 миллиона (29 миллиардов тенге), а из КР в РК переведено $21,15 миллиона (10,7 миллиарда тенге). Такие данные приводит сайт Finprom.kz.

Уточняется, что 80 процентов всех международных денежных переводов из Казахстана приходилось на три страны:

  • Узбекистан — $462,73 миллиона (234,1 миллиарда тенге);
  • Россию — $457 миллионов (231,2 миллиарда тенге);
  • Турцию — $308,75 миллиона (156,2 миллиарда тенге).

При этом Кыргызстан занимает гораздо меньшую долю в общем объеме денежных переводов из Казахстана.

Отметим, что данные Национального банка КР значительно расходятся с расчетами Finprom.kz. Согласно информации регулятора, объем денежных переводов в Кыргызстан за 2024-й составил всего $6,4 миллиона. Это в 8,9 раза меньше по сравнению с данными аналитиков Finprom.kz.

Разница наблюдается и по переводам из Кыргызстана в Казахстан. Сумма переводов, указанная Нацбанком КР, составляет $3,8 миллиона, что гораздо меньше сведений, представленных Finprom.kz.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320861/
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Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся