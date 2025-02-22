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Экономика

Совокупный кредитный портфель коммерческих банков превысил 340 миллиардов сомов

Совокупный кредитный портфель коммерческих банков Кыргызстана превысил 340 миллиардов сомов. Такие данные отражены в материалах Национального банка.

В 2023-м этот показатель зафиксирован на уровне 257,1 миллиарда сомов. Рост совокупного кредитного портфеля в прошлом году составил 32,5 процента (83,6 миллиарда сомов).

Самый большой объем выданных займов отмечен в Бишкеке — здесь оформили кредиты на сумму более 170,4 миллиарда сомов.

В Ошской и Джалал-Абадской областях также зафиксирован высокий объем кредитования.

Меньше всего оформляли кредиты в Нарынской области — общий кредитный портфель в регионе составил 10,6 миллиарда сомов.

Структура кредитного портфеля по отраслям выглядит так:

  • кредиты на промышленность — 14 миллиардов сомов;
  • кредиты на сельское хозяйство — 47,4 миллиарда сомов;
  • кредиты на торговлю — 89,9 миллиарда сомов;
  • кредиты на строительство — 13,6 миллиарда сомов;
  • кредиты на ипотеку — 39,2 миллиарда сомов;
  • потребительские кредиты — 99,2 миллиарда сомов;
  • прочие кредиты — 37,4 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320747/
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