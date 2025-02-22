Совокупный кредитный портфель коммерческих банков превысил 340 миллиардов сомов

Совокупный кредитный портфель коммерческих банков Кыргызстана превысил 340 миллиардов сомов. Такие данные отражены в материалах Национального банка.
В 2023-м этот показатель зафиксирован на уровне 257,1 миллиарда сомов. Рост совокупного кредитного портфеля в прошлом году составил 32,5 процента (83,6 миллиарда сомов).
Самый большой объем выданных займов отмечен в Бишкеке — здесь оформили кредиты на сумму более 170,4 миллиарда сомов.
В Ошской и Джалал-Абадской областях также зафиксирован высокий объем кредитования.
Меньше всего оформляли кредиты в Нарынской области — общий кредитный портфель в регионе составил 10,6 миллиарда сомов.
Структура кредитного портфеля по отраслям выглядит так:
- кредиты на промышленность — 14 миллиардов сомов;
- кредиты на сельское хозяйство — 47,4 миллиарда сомов;
- кредиты на торговлю — 89,9 миллиарда сомов;
- кредиты на строительство — 13,6 миллиарда сомов;
- кредиты на ипотеку — 39,2 миллиарда сомов;
- потребительские кредиты — 99,2 миллиарда сомов;
- прочие кредиты — 37,4 миллиарда сомов.