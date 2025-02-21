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Экономика

Объем промышленного производства в Кыргызстане увеличился на 5,5 процента

В прошлом году объем промышленного производства в Кыргызстане увеличился на 5,5 процента. Такие данные содержатся в материалах Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, объем промышленного производства стран ЕАЭС в 2024-м увеличился на 4,5 процента к уровню 2023 года.

Рост наблюдался во всех государствах союза: в Кыргызстане — на 5,5 процента, Беларуси — на 5,4 процента, Армении — на 4,7 процента, России — на 4,6 процента и Казахстане — на 2,7 процента.

При этом объем производства в обрабатывающей промышленности в ЕАЭС увеличился за отчетный период на 8,2 процента, уточнили в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320617/
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