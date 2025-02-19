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Экономика

Введены штрафы за отказ в приеме оплаты через QR-код

Согласно подписанным в феврале поправкам в ряд законов и кодексов, касающимся сферы налогообложения, ранее существующие штрафы для продавцов распространяются теперь и на операции с использованием QR-кодов.

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Поправки внесены в статью 317 Кодекса о правонарушениях, которая теперь называется «Неприменение оборудования (программно-технического устройства), предназначенного для совершения платежей с использованием банковских платежных карт и/или электронных денег и/или двухмерных символов штрихкода (QR-кода) национального стандарта».

То есть если раньше был предусмотрен штраф за отсутствие оборудования для оплаты картой или электронными деньгами, то теперь это касается и QR-кода. Размер штрафа не изменился: для физических лиц он составляет 1 тысячу сомов и 5 тысяч — для юридических.

То же самое касается отказа в принятии платежей с использованием банковских платежных карт и электронных денег, теперь эта норма распространяется и на QR-коды. 

Штрафы так же составляют 1 тысячу и 5 тысяч сомов для физических и юридических лиц соответственно.

Кроме этого, введен новый штраф — за использование программно-технического устройства для платежей, зарегистрированного на иное лицо. Для этого правонарушения предусмотрено предупреждение в первый раз и штраф в 20 тысяч сомов (физлица) — за повторное. Для юридических лиц размер штрафа составит 65 тысяч сомов в случае повторного нарушения после получения предупреждения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320409/
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