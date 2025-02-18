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Экономика

Транзакции по картам «Мир» прекратились в Кыргызстане — Нацбанк

Российские платежные системы демонстрируют значительное снижение активности в Кыргызстане. Об этом говорится в опубликованном в бюллетене Национального банка КР.

В частности, карты платежной системы «Мир» фактически прекратили использовать в Кыргызстане. В бюллетене отмечено, что по состоянию на конец третьего квартала 2024 года не зафиксировано ни одной транзакции с использованием этой карты, и не произведено ни одного снятия наличных средств в сомах.

Платежная система «Золотая корона» демонстрирует схожую, но не столь однозначную тенденцию. В третьем квартале 2024 года полностью прекратились платежи с ее использованием в торговых терминалах, хотя кварталом ранее таких операций было около ста.

Тем не менее в отчете Нацбанка указано: несмотря на отсутствие операций в торговых точках, через систему «Золотая корона» провели 8 тысяч 500 операций по выдаче наличности на общую сумму 81 миллион сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320307/
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