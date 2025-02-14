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Экономика

В два раза сократился импорт казахстанского каменного угля в Кыргызстан

В два раза сократился импорт казахстанского каменного угля в Кыргызстан в прошлом году. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что за указанный период в страну ввезено 554,9 тысячи тонн твердого топлива из РК.

В денежном выражении объемы импорта уменьшились в 2,3 раза — до $21 миллиона.

Отметим, что традиционно Казахстан долгий период был основным поставщиком угля для нужд КР.

Внутренняя добыча каменного и бурого угля в Кыргызстане в 2024-м составила 4,4 миллиона тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319902/
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