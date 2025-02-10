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Экономика

Отток денежных переводов из Кыргызстана в 2024 году снизился

По итогам 2024 года валовый объем притока трансграничных денежных переводов физических лиц, осуществленных через системы денежных переводов, банковские мобильные приложения и электронные кошельки, составил $2,99 миллиарда. Это на 10,5 процента больше, чем в 2023 году.  Такие данные опубликовал Национальный банк.

Основные источники денежных переводов 
Большая часть поступлений традиционно пришлась на Россию — 93,1 процента от общего объема, или $2,78 миллиарда. Также значительные переводы поступили из:

  • США — $62,5 миллиона (2,1 процента),
  • Южной Кореи — $45,6 миллиона (1,5 процента).

Отток денежных переводов из Кыргызстана снизился
В 2024 году объем денежных переводов, отправленных из Кыргызстана за границу, составил $445,8 миллиона, что на 20,6 процента меньше, чем в 2023 году. Основные направления оттока:

  • Россия — $371,2 миллиона (83,3 процента),
  • Турция — $57,5 миллиона (12,9 процента).

Таким образом, чистый приток денежных переводов в Кыргызстан вырос на 18,6 процента и достиг $2,54 миллиарда. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319368/
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