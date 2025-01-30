Первая государственная криптобиржа в Кыргызстане. Чем она будет заниматься

В Кыргызстане 24 января 2025 года открыли первую государственную криптобиржу Coin National Exchange. Ее единственным владельцем является Министерство финансов. Компания зарегистрирована как открытое акционерное общество и внесена в реестр Министерства юстиции. Для ее запуска из бюджета выделили 100 миллионов сомов.

Руководителем биржи назначили Бийболота Мамытова, который в интервью 24.kg рассказал о ее деятельности.

Какие основные цели и задачи у биржи?

Основная цель — идти в ногу со временем и создать одну из первых в мире государственных криптовалютных бирж. Это направление в последние годы активно развивается. Это новое направление, куда двигается весь мир, и было бы здорово видеть Кыргызстан в числе передовых стран. У нас небольшое государство, но с огромным потенциалом и возможностями.

Какие криптовалюты и активы будут доступны?



На бирже будут доступны самые популярные и надежные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и другие, представленные на крупных международных биржах.

Мы будем тщательно отбирать криптовалюты, чтобы исключить риски, связанные с ненадежными активами. Основной акцент сделаем на монеты, которые имеют реальную ценность и признание в мире.

На данный момент этот вопрос на стадии разработки, так как есть юридические детали и риски, связанные с менее популярными криптоактивами. Мы будем листить перспективные монеты, которые соответствуют высоким стандартам безопасности.

В перспективе мы планируем добавить больше активов, но всегда будем следовать принципу ответственности и заботы о безопасности наших пользователей.

Как будет регулироваться деятельность биржи?

Деятельность биржи будет контролировать служба регулирования и надзора за финансовым рынком, она должна соответствовать международным стандартам, включая:

рекомендации FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для предотвращения незаконного использования криптоактивов;

инструменты KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») для проверки личности пользователей и предотвращения финансовых злоупотреблений;

KYT (Know Your Transaction — «Знай свою транзакцию») для анализа транзакций на соответствие стандартам безопасности;

партнерство с ведущими аналитическими платформами, такими как Crystal для отслеживания и предотвращения подозрительных транзакций.

Эти меры позволят защитить пользователей от мошеннических схем, повысить доверие к платформе и создать безопасное пространство для торговли.

Планирует ли биржа сотрудничать с международными платформами?

Биржа обязательно будет сотрудничать с международными криптовалютными платформами, такими как Binance, Bybit и другими, чтобы обмениваться опытом, повышать качество услуг и внедрять лучшие мировые практики.

Мы стремимся создать уникальную экосистему, где пользователи смогут торговать на платформе, соответствующей как местным, так и международным стандартам. Совместные инициативы с глобальными игроками помогут нам достичь высоких результатов.

Какие комиссии будут взиматься на бирже?

Комиссии на нашей бирже пока на стадии утверждения. Мы тщательно анализируем условия на ведущих международных платформах, таких как Binance и Bybit, чтобы предложить нашим пользователям конкурентоспособные и доступные тарифы.

Основные направления комиссии:

Торговые комиссии: Комиссии за проведение сделок (мейкер/тейкер) будут установлены на уровне, который обеспечит выгодные условия для всех пользователей.

Вывод средств: Будет введена разумная фиксированная комиссия за вывод криптовалют и фиатных средств, что позволит покрывать затраты на обработку транзакций.

Пополнение счета: Пополнение счета планируется сделать максимально доступным, с минимальными или нулевыми комиссиями.

Наша цель — создать удобные условия для всех пользователей, от частных лиц до компаний. Окончательные комиссии объявят ближе к запуску биржи, чтобы учесть все аспекты безопасности и рыночной конкурентоспособности.

Планируется ли интеграция биржи с государственными банками и финансовыми учреждениями?

Мы сделаем максимально упрощенную систему для покупки и продажи криптовалют.

Наша цель — сделать процесс максимально доступным для пользователей любого уровня, независимо от их технической подготовки.

Платформа будет включать:



удобный интерфейс с понятной навигацией;

быстрые и безопасные транзакции;

поддержку на нескольких языках для иностранных пользователей.

Кто сможет торговать на бирже: компании, граждане или иностранные инвесторы?

На бирже смогут торговать:

Граждане Кыргызстана и иностранные пользователи, прошедшие процедуру KYC. Это стандартная проверка, которая позволит обеспечить безопасность и соответствие законодательным требованиям.

Компании. Для юридических лиц разработают более расширенные условия проведения верификации, аналогичные тем, что практикуются на международных криптовалютных платформах.

Мы понимаем важность удобства и безопасности для бизнеса, поэтому создадим условия, которые позволят компаниям эффективно работать на нашей бирже.

Для обеспечения максимальной прозрачности мы планируем привлечь одну из компаний «Большой четверки» для проведения ежегодных аудитов. Это создаст высокий уровень доверия к бирже не только среди граждан нашей страны, но и среди пользователей по всему миру.

Мы уверены, что государственная криптовалютная биржа станет ключевым инструментом для развития экономики Кыргызстана. Она станет примером для других стран, демонстрируя, как можно создать надежную и безопасную платформу, объединяющую инновации и защиту интересов пользователей.

Как в других странах?

В 2018 году Венесуэла начала продавать собственную криптовалюту El Petro на государственной платформе Plataforma Patria. За первый день продаж собрали $735 миллионов. Власти надеялись, что криптовалюта поможет восстановить экономику. Всего планировалось продать 100 миллионов монет. Так, Венесуэла стала первой страной, выпустившей государственную криптовалюту и даже планировала запуск второй.

Криптовалюту запускали, чтобы обойти санкции США. Только она не оправдала ожиданий, несмотря на попытки возродить ее в 2020 году. Использование Petro ограничивалось лишь некоторыми государственными операциями, такими как оплата налогов.

Кроме того, с Petro был связан скандал с коррупцией, что в 2023 году привело к отставке министра нефти Тарека Эль-Айссами и арестам чиновников. Этот скандал также вызвал подавление операций по добыче биткоинов, которые оставались популярными в Венесуэле как средство защиты от гиперинфляции.

Однако в январе 2024 года Венесуэла прекратила использование криптовалюты Petro. Платформа CryptoLand Venezuela заявила, что «Petro официально мертв». Все криптокошельки на платформе Patria, где можно было торговать этой валютой, закрыли 15 января, а оставшиеся монеты конвертировали в боливары.