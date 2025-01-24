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Экономика

Узбекский производитель химической продукции планирует открыть филиал в КР

Торговое представительство при Министерстве экономики Кыргызстана в Узбекистане посетило производственные мощности ООО Merit Chemicals в Ангрене Ташкентской области. Визит состоялся в рамках обмена опытом между узбекскими и кыргызскими производителями химического сырья и готовой продукции, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Merit Chemicals специализируется на выпуске широкого спектра химической продукции, включая полиэфирные масла и смолы, применяемые в производстве труб, автозапчастей и других изделий, акрил и акриловую смолу для лакокрасочной и текстильной промышленности, отбеливающие глины, используемые в пищевой промышленности.

Торговое представительство КР предложило запустить проект по обмену опытом между Merit Chemicals и кыргызскими производителями. Руководство узбекской компании выразило готовность к сотрудничеству и внедрению передовых технологий в Кыргызской Республике. 

Merit Chemicals проявила интерес к кыргызскому рынку и рассматривает возможность открытия филиала или представительства в стране.

Стороны договорились о продолжении переговоров для определения конкретных шагов по реализации совместных проектов. Как отмечается, дальнейшие встречи позволят детально проработать условия сотрудничества и определить сроки запуска проекта по обмену опытом. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317836/
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