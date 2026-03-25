«ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане

C 20 по 22 апреля 2026 года в Ташкенте пройдет международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Она соберет представителей государственных структур, инвесторов и производителей из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Беларуси и других стран.
В прошлом году событие посетили более 11 тысяч человек из 35 государств мира, а технологические решения представили 500+ компаний-экспонентов. Мероприятие — один из ключевых проектов бренда ИННОПРОМ, крупнейшей промышленной выставки стран СНГ. Оно проходит ежегодно с 2010-го в Екатеринбурге, привлекая 50 тысяч человек из 60 государств мира. С 2019 года ИННОПРОМ проводился в Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Саудовской Аравии, Египте.
В Ташкенте проект ориентирован на создание новых деловых связей и практическую реализацию совместных инициатив.
Особое внимание в этом году уделено компаниям, которые переносят вектор сотрудничества с западных рынков на Центральную Азию. Это позволяет найти более доступные и качественные технологические решения.
Ильяс Ужахов, руководитель в сфере цифровой трансформации и промышленных технологий АО «Узбекский комбинат технологических металлов» (УзТМК): «На сегодня TMK активно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии по ряду ключевых направлений, включая геологию, повышение квалификации кадров, реализацию проекта «Технопарк будущих металлов», внедрение инновационных технологий и другие стратегические инициативы.
Участие в таких платформах, как «ИННОПРОМ. Центральная Азия», имеет для TMK не просто представительское, а принципиально важное значение. Подобные площадки позволяют гармонизировать подходы государства и бизнеса, выстраивать прямой диалог с промышленными партнерами, продвигать кооперационные проекты и формировать долгосрочные партнерства.
В 2026 году на выставке продемонстрируют многопрофильность современных технологий для всех секторов промышленности: от решений для развития городской среды и транспортных систем до промышленного оборудования и автоматизации производства. Посетители увидят интеллектуальную систему контроля инженерной инфраструктуры, модели автомобилей, вертолетов и высокоскоростных поездов, беспилотные летательные аппараты, образовательные дроны с ИИ, роботизированную технику для промышленных работ и цифровую платформу на основе машинного зрения для производственных линий.
Основным событием деловой программы станет главная пленарная сессия, которая пройдет 20 апреля. Среди спикеров — заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев, министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.
