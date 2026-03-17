Кыргызстан вернул 82 тысячи 830 саженцев в Узбекистан

На фитосанитарном контрольном посту «Кызыл-Кыя» Баткенского управления департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 82 тысяч 830 штук саженцев, импортированных из Республики Узбекистан, было обнаружено отсутствие маркировки на упаковке продукции.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157 на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере.

Ввоз подкарантинного груза без маркировки является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза, в связи с чем данный груз возвращен стране-импортеру.