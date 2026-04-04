Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 4 апреля. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали хлеб, помидоры, лук и капуста. Подешевели картофель, огурцы, перец, морковь, яблоки, груши, яйца и растительное масло.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 28 марта. Подорожали груши, подешевели овощи
В итоге стоимость минимального набора продуктов снизилась на 142 сома — до 7 тысяч 308 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 38 сомов. С начала года она подорожала на 585 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 923 сома.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Материалы по теме
Яйца и мясо — лидеры роста: как изменились цены в Кыргызстане за март 2026 года
Продуктовая корзина Бишкека на 28 марта. Подорожали груши, подешевели овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 21 марта. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 28 февраля. Насколько она подорожала за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 14 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 7 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 31 января. Что подорожало больше всего
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;2&nbsp;апреля Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: &laquo;Дордой&raquo; и&nbsp;&laquo;Кара-Суу&raquo; дали до&nbsp;1,3 миллиарда сомов Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
