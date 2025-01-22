Международные перевозки принесли в бюджет страны почти 399 миллионов сомов

В 2024 году выдано около 145 тысяч разрешений на международные автомобильные перевозки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В бюджет страны поступило около 399 миллионов сомов за счет выдачи лицензий и разрешений, взвешивания осевых нагрузок и измерения габаритов, получения специальных разрешений на перевозку негабаритных грузов и возмещения ущерба, а также наложения административных штрафов.

Как отметили в министерстве, были предприняты решительные шаги по реализации проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. В июне прошлого года, после подписания трехстороннего соглашения в Пекине, в Бишкеке открылось совместное предприятие, а 27 декабря был дан старт строительным работам.

Кроме того, продолжается реализация проекта железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече, который строится силами ГП НК «Кыргызтемиржолу». Из общей протяженности этой дороги в 63,5 километра, в период с 2022 по 2024 год было завершено строительство 35 километров.