По итогам 2024 года ВВП Кыргызстана превысил 1,5 триллиона сомов

В 2024-м рост валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызстана составил 9 процентов. Об этом сообщили в Нацстаткоме.

По итогам прошлого года объем ВВП превысил 1,5 триллиона сомов. На долю сферы услуг пришлось 52,1 процента, отрасли товарного производства — 33,4 процента, налоги на продукты — 14,5 процента.

Добавим, что в Минэкономики прогнозировали ВВП в 1,4 триллиона сомов, а Евразийский банк развития называл рост ВВП в 8,7 процента.