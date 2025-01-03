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Экономика

Кыргызстан увеличил объемы импорта природного газа из России — Нацстатком

Кыргызстан увеличил объемы импорта природного газа из России. Такие данные следуют из материалов Национального статистического комитета.

По информации ведомства, с января по октябрь 2024 года КР закупала голубое топливо в РФ и Узбекистане. При этом более 97 процентов приходится на поставки из России.

За указанный период импортировано 421,4 миллиона кубометров газа на сумму $63,2 миллиона. Это больше, чем в 2023-м (307 миллионов кубометров).

Узбекистан поставил в Кыргызстан 11 миллионов 434,4 тысячи кубометров голубого топлива.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315945/
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