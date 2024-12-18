Испытательная лаборатория Кыргызстандарта прошла международную аккредитацию

Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Кыргызстандарта получила аттестат аккредитации, подтвердив соответствие международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Расширение области аккредитации открывает новые перспективы для кыргызских производителей, упрощая сертификацию товаров для экспорта и повышая доверие потребителей и партнеров.

Отмечается, что теперь результаты испытаний лаборатории признаются на международном уровне, что позволяет компаниям быстрее подтверждать качество продукции и оформлять декларации и сертификаты.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и проводит испытания продукции по требованиям ряда технических регламентов ЕАЭС, включая: