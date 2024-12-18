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Экономика

Испытательная лаборатория Кыргызстандарта прошла международную аккредитацию

Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Кыргызстандарта получила аттестат аккредитации, подтвердив соответствие международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции. 

Расширение области аккредитации открывает новые перспективы для кыргызских производителей, упрощая сертификацию товаров для экспорта и повышая доверие потребителей и партнеров.

Отмечается, что теперь результаты испытаний лаборатории признаются на международном уровне, что позволяет компаниям быстрее подтверждать качество продукции и оформлять декларации и сертификаты. 

Лаборатория оснащена современным оборудованием и проводит испытания продукции по требованиям ряда технических регламентов ЕАЭС, включая:

  • ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
  • ТР/ТС 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков»;
  • ТР/ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
  • ТР/ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
  • ТР/ТС 017/2021 «О безопасности продукции легкой промышленности». 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314560/
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