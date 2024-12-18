Испытательная лаборатория Кыргызстандарта прошла международную аккредитацию

Испытательная лаборатория товаров народного потребления, тары и упаковки Кыргызстандарта получила аттестат аккредитации, подтвердив соответствие международному стандарту ИСО/МЭК 17025-2019. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.
Расширение области аккредитации открывает новые перспективы для кыргызских производителей, упрощая сертификацию товаров для экспорта и повышая доверие потребителей и партнеров.
Отмечается, что теперь результаты испытаний лаборатории признаются на международном уровне, что позволяет компаниям быстрее подтверждать качество продукции и оформлять декларации и сертификаты.
Лаборатория оснащена современным оборудованием и проводит испытания продукции по требованиям ряда технических регламентов ЕАЭС, включая:
- ТР/ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР/ТС 007/2011 «О безопасности продукции для детей и подростков»;
- ТР/ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
- ТР/ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
- ТР/ТС 017/2021 «О безопасности продукции легкой промышленности».