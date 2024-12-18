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Экономика

Юрист рассказала, как изменился Налоговый кодекс и как он усложнил жизнь бизнесу

Юрист Таттуубубу Эргешбаева обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой при назначении следующего председателя кабинета министров уделить большое внимание устойчивой налоговой политике. Она также прокомментировала влияние изменений в Налоговом кодексе на бизнес-сектор страны. Свою позицию юрист опубликовала в соцсетях.

Она отметила: Налоговый кодекс принят в новой редакции 18 января 2022 года, изменения внесли 30 июня 2022-го, 3 апреля 2023 года и 2 февраля 2024-го, что значительно повлияло на налоговое регулирование и условия ведения бизнеса в республике. Таттуубубу Эргешбаева рассказала, какие изменения внесли за это время.

1
Ужесточение налогового контроля

Усиление налогового администрирования привело к участившимся проверкам контролирующих органов. Компании вынуждены содержать расширенные бухгалтерские отделы и постоянно поддерживать порядок в документации.

Ошибки при заполнении налоговых форм даже в случае технических сбоев в системе нередко влекут штрафы. Это создает атмосферу неопределенности и увеличивает операционные затраты.

2
Увеличение налоговой нагрузки 

В этом году изменения в Налоговом кодексе привели к значительному увеличению налоговой нагрузки на бизнес. Повышение акцизного налога на изделия с нагреваемым табаком с 1 января 2024-го вызвало рост цен на продукцию, сократив объемы продаж производителей и дистрибьюторов. 

План по сбору единого налога увеличен в 2,4 раза, достигнув 19,6 миллиарда сомов, что существенно усилило финансовое давление на малый и средний бизнес, особенно в секторах торговли и услуг.

Дополнительным бременем стало введение новых правил расчета подоходного налога и страховых взносов на основе среднемесячной заработной платы (СМЗ), что особенно затруднило деятельность работодателей в Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше, где расчеты производятся, исходя из 100 процентов СМЗ, увеличивая обязательные выплаты для компаний с низкой рентабельностью.

3
Рост затрат на оплату труда

С 1 августа по 31 декабря 2024 года в Кыргызстане установили новые размеры среднемесячной заработной платы для расчета подоходного налога и страховых взносов: в Бишкеке — 30 тысяч 749 сомов, в Оше и Джалал-Абаде — 25 тысяч 517, в регионах — 20 тысяч 390. 

Это государственное регулирование значительно увеличило расходы работодателей на фонд оплаты труда, особенно в условиях отсутствия роста доходов бизнеса. Компании обязаны выплачивать зарплату не ниже установленного уровня СМЗ и делать обязательные отчисления в Социальный фонд. В результате малый и средний бизнес, особенно в регионах, столкнулся с повышением налоговой нагрузки, снижением прибыльности и риском сокращения персонала.

4
Усложнение налоговой отчетности и бюрократия 

Введение обязательных электронных счетов-фактур и усложнение процедур подачи налоговой отчетности стали существенным барьером для ведения бизнеса. Для выполнения этих требований компании должны были инвестировать в программное обеспечение и обучение персонала.

Особенно остро проблема ощущается в удаленных регионах, где доступ к интернету и квалифицированным кадрам ограничен.

5
Правовая неопределенность и юридические риски

Изменения в налоговом законодательстве нередко вводили без предварительных разъяснений. Это привело к сложностям в правоприменительной практике и увеличению количества налоговых споров. Малый бизнес, не имеющий собственных юридических отделов, оказался особенно уязвим. В условиях высокой правовой неопределенности предприниматели рискуют столкнуться с санкциями за несоблюдение трудно понимаемых норм.

Таттуубубу Эргешбаева отметила, что изменения Налогового кодекса усложнили жизнь предпринимателям. Увеличились административные и налоговые нагрузки, возросли юридические риски. Введение электронных систем учета, рост налогов, частые проверки и неопределенность в законах негативно сказались на бизнесе.

Чтобы исправить ситуацию, надо упростить налоговые процедуры, создать справедливую систему налогообложения и наладить открытый диалог между бизнесом и государством. Без таких реформ предпринимателям трудно развиваться, а экономика останется уязвимой перед внутренними и внешними проблемами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314558/
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