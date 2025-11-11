Главные ошибки при подаче на иммиграционные визы. Советы юриста из США

Международный юрист и арбитр Жоомарт Жолдошев, получивший образование в Кыргызстане, Великобритании и США, руководит консалтингово-правовой компанией в Нью-Йорке. Эксперт специализируется на международном бизнесе и помогает соотечественникам в вопросах иммиграции.

В интервью 24.kg юрист рассказал о ключевых изменениях в американской миграционной политике и поделился подробной инструкцией, как избежать типичных ошибок при подаче документов на рабочие визы и грин-карты.

— Какие ключевые изменения произошли в миграционной политике США за последние 2-3 года? Как они повлияли на мигрантов из Центральной Азии?

— За последние годы она серьезно изменилась. Основной акцент сместился на обеспечение законности, прозрачности и технологичности процедур.

Администрация США усилила контроль на южной границе и пересмотрела порядок рассмотрения заявлений об убежище, но внедрила ряд цифровых решений, упрощающих легальную подачу документов. Жоомарт Жолдошев

Например, большинство иммиграционных форм теперь подается онлайн, ввели электронную систему отслеживания статуса дел, а ускоренное рассмотрение (premium processing) стало надежным инструментом для заявителей, которые хотят получить решение быстрее. Обновлены правила подачи для иностранных специалистов и инвесторов, что повысило предсказуемость процесса.

Для граждан Центральной Азии это, скорее, положительные изменения. США по-прежнему остаются страной, где образование, профессиональные навыки и предпринимательская инициатива ценятся выше всего.

Если человек обладает квалификацией, опытом, академическими достижениями или успешным бизнесом, у него есть реальные шансы на получение визы или грин-карты на основании заслуг. Главное — действовать легально и готовиться заранее. Жоомарт Жолдошев

— С какими типичными трудностями сталкиваются граждане Кыргызстана при подаче на визу или разрешения на работу в США?

— Самая распространенная проблема — это отсутствие системного подхода. Люди часто подают документы «вслепую», не понимая разницы между категориями виз или требований иммиграционного законодательства. Например, кто-то обращается за туристической визой, хотя по образованию и опыту мог бы подать на профессиональную категорию, открывающую путь к долгосрочному статусу.

Вторая сложность — ошибки в документах: неточные переводы, противоречивые данные, несоблюдение сроков.

Американская система очень формализована: если указаны разные даты, отсутствует подпись или документ перевел не сертифицированный переводчик, петицию могут отклонить. Жоомарт Жолдошев

Третья трудность — непонимание процесса трудоустройства и визовой поддержки. Например, для рабочей визы H-1B необходимо иметь американского работодателя, готового выступить спонсором, и подтвердить, что заявитель действительно обладает квалификацией, недоступной на местном рынке труда. Это требует предварительной подготовки: составления резюме по американским стандартам, оценки диплома (эвалюации), проверки статуса компании-работодателя и так далее.

Иммиграция — это не формальность, а проект, где важно все: документы, аргументация и даже порядок подачи. Жоомарт Жолдошев

— Какие визовые категории сегодня наиболее востребованы среди граждан Кыргызстана и какие из них реально получить?

— Традиционно популярны туристические и студенческие визы, но сегодня все больше людей обращают внимание на категории, позволяющие долгосрочно проживать в США и вести бизнес.

Одной из таких категорий является виза инвестора E-2.

Кыргызстан входит в число стран, с которыми у США заключен договор о взаимных инвестициях, что дает уникальную возможность открытия бизнеса в Америке. Жоомарт Жолдошев

Виза E-2 позволяет инвестору и членам его семьи легально жить в США, управлять компанией и расширять бизнес. Она подходит для малого и среднего бизнеса, ресторанов, сервисных компаний, IT-стартапов, производственных и торговых предприятий. Главное условие — инвестиция должна быть «существенной» и направленной на развитие реального бизнеса, создающего рабочие места.

Остаются востребованными категории, основанные на профессиональной квалификации. Люди с высшим образованием, опытом работы, достижениями в науке, бизнесе, искусстве или спорте могут подавать на иммиграционные визы — EB-1 или EB-2 National Interest Waiver (NIW). Они позволяют получить грин-карту без работодателя, если деятельность заявителя приносит значительную пользу США.

Вопреки распространенному мнению, речь не только о «талантах мирового уровня» — очень часто это просто успешные профессионалы, ученые, предприниматели, преподаватели и специалисты, подтвердившие свою значимость. Жоомарт Жолдошев

— Есть ли специальные программы или упрощенные процедуры для студентов, специалистов или семей из Центральной Азии?

— Для Центральной Азии нет отдельных специальных программ, но действуют общие механизмы, применимые ко всем иностранцам. Например, виза F-1 остается основным инструментом для студентов, желающих учиться в США. Она позволяет получить образование, а после завершения программы пройти практику по специальности. Выпускники технических специальностей могут продлить этот период до трех лет по программе STEM-OPT, что часто становится первым шагом к долгосрочной карьере в США.

Для квалифицированных специалистов доступны рабочие визы H-1B, L-1 (для внутрикорпоративных переводов), O-1 (для людей с выдающимися достижениями) и P (для артистов и спортсменов). Для семьи — стандартные категории воссоединения с гражданами и постоянными резидентами США. Жоомарт Жолдошев



Важно понимать: все эти пути требуют доказательств — образования, опыта, финансовой состоятельности, семейных связей. Система США прозрачна, но к заявителям предъявляют строгие требования. Если их выполняют, процесс идет быстро и успешно.

— Каковы шансы получить убежище или статус TPS для граждан Кыргызстана?

— Кыргызстан не входит в список стран, для которых действует временный статус защиты (TPS). Его предоставляют странам, где происходят вооруженные конфликты, стихийные бедствия или другие чрезвычайные обстоятельства.

Что касается убежища, то его можно получить только при наличии обоснованного страха преследования по признакам расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определенной социальной группе. Жоомарт Жолдошев

Такие дела требуют очень сильной доказательной базы: документов, подтверждающих угрозы, публикаций в СМИ, заявлений в полицию и так далее.

Однако стоит отметить, что политика убежищ ужесточилась, и процент одобрений снизился.

— Какие ошибки чаще всего совершают заявители и как их избежать?

— Первая ошибка — неправильная стратегия. Люди часто действуют спонтанно, подают документы без понимания требований.

Вторая — неполные доказательства. Например, заявитель указывает, что имеет бизнес, но не прикладывает налоговые декларации, контракты или банковские отчеты. Для США такие детали — ключевые.

Третья ошибка — недостоверная информация. Даже незначительное расхождение в анкетах может привести к отказу или последующему запрету на въезд.

Иммиграционные органы США тщательно проверяют каждое заявление, социальные сети и публичные источники. Жоомарт Жолдошев

Чтобы избежать ошибок, надо подходить к процессу юридически. Мы всегда советуем начинать с профессиональной консультации: определить подходящую категорию, собрать доказательства, оценить шансы. Грамотно подготовленные документы — это 90 процентов успеха.

— Что чаще всего становится причиной отказа в визе или грин-карте для граждан Кыргызстана?

— При неиммиграционных визах самая частая причина — статья 214(b) Закона об иммиграции и гражданстве, когда заявитель не смог доказать отсутствие иммиграционных намерений. Это означает, что офицер сомневается, вернется ли человек на родину.

При рабочих и иммиграционных визах причины обычно технические: ошибки в формах, неполные переводы, противоречия между документами, недостаточная доказательная база. Иногда отказ связан с тем, что заявитель не объяснил, как его деятельность принесет пользу США.

— Что бы вы посоветовали людям, которые только планируют переезд в США?

— Надо четко понимать, зачем вы хотите переехать: ради образования, бизнеса, семьи или карьеры. От этого зависит стратегия. Второе: нужно подготовить документы — дипломы, переводы, контракты, финансовые отчеты. И третье: действовать легально и грамотно.

Иммиграция — это не случайность, а процесс. Если подойти к ней профессионально, все возможно. США остаются страной, где ценят труд, компетенцию и честность. И, как показывает мой опыт, успех всегда сопутствует тем, кто готов работать над своей целью. Жоомарт Жолдошев

Фото Жоомарта Жолдошева

