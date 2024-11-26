11:13
USD 86.79
EUR 90.83
RUB 0.84
Экономика

Кредитный портфель банков Кыргызстана достиг 314 миллиардов сомов

Объем кредитования в банковском секторе Кыргызской Республики продолжает расти. По итогам 10 месяцев 2024 года кредитный портфель коммерческих банков увеличился на 22 процента. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Азат Козубеков.

Наибольший прирост продемонстрировали кредиты в национальной валюте, увеличившись на 24,4 процента.

Рост объемов потребительского кредитования оказывает значительное влияние на внутренний спрос. Это стало возможным благодаря устойчивости ключевых показателей банковского сектора, а также достаточной ресурсной базе банков, позволяющей продолжать активное кредитование экономики.

Помимо этого, чистый приток денежных переводов в страну увеличился на 25,1 процента, что также поддерживает финансовую активность внутри страны.

Напомним, что Нацбанк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9 процентов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312245/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения
Изменение правил и снижение кредитных ставок ударят по финансированию бизнеса
В городе Ош за обмен валюты без лицензии оштрафовали граждан на 52 тысячи сомов
Финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов
За девять месяцев комбанки и микрокредитки выдали займов на 352 миллиарда сомов
Комбанки и обменные бюро обязаны принимать доллары старого образца — Нацбанк
В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на кредиты
Исламский банк развития предоставит Кыргызстану $79 миллионов
Меморандум о создании Совета центральных банков стран ОТГ подписал НБ КР
Популярные новости
Накопительная ипотека. Как получить жилье по&nbsp;обновленной программе &laquo;Мой дом&raquo; Накопительная ипотека. Как получить жилье по обновленной программе «Мой дом»
В&nbsp;Бишкеке наблюдаются очереди на&nbsp;заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего В Бишкеке наблюдаются очереди на заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;23&nbsp;ноября. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 23 ноября. Как изменились цены за неделю
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;22&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 ноября
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
MBANK обнулил комиссию на&nbsp;все переводы внутри страны MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
26 ноября, вторник
11:01
В Бишкеке произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие В Бишкеке произошло ДТП с участием автобуса. Есть постр...
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 ноября
10:50
Кредитный портфель банков Кыргызстана достиг 314 миллиардов сомов
10:39
Кыргызстанца, помогавшего тушить пожар в Екатеринбурге, все-таки депортируют
10:37
Глава Верховного суда рассказал о коррупции в Совете по делам правосудия