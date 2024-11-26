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Экономика

В Кыргызстане набирают популярность платежи с использованием QR-кода — Нацбанк

В Кыргызстане набирают популярность платежи с использованием QR-кода. Такие данные следуют из статистики Нацинального банка.

По данным регулятора, по состоянию на сентябрь 2024 года коммерческими банками и платежными организациями установлено 51 тысяча QR-кодов в торгово-сервисных предприятиях, включая регионы страны.

Только в период с июля по сентябрь через систему оператора взаимодействия проведено 17 миллионов 304 тысячи 026 платежей на сумму 19,9 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатели увеличились в 21,7 раза и 24,8 раза соответственно.

В том числе за государственные услуги проведено 244 тысячи 010 платежей на сумму 817,45 миллиона сомов.  

Как отмечают в НБ КР, 20 коммерческих банков и семь платежных организаций обеспечивают межсистемную интеграцию и предоставляют услуги по проведению платежей и переводов с применением QR-кодов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312203/
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