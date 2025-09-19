11:29
Экономика

Нацбанк требует бесперебойной работы систем оплаты через QR-коды

Национальный банк Кыргызстана сообщил о мерах в связи с недавними перебоями при оплате товаров и услуг через QR-коды.

Регулятор подчеркнул, что защита прав потребителей и развитие безналичных расчетов остаются его приоритетом, и обязал банки и платежные организации принять дополнительные меры для бесперебойной работы систем.

Предписание участникам рынка

По данным Нацбанка, в связи с перебоями при оплате QR-кодами основным участникам платежных систем предписано пересмотреть технические возможности и оптимизировать бизнес-процессы. Это необходимо, чтобы минимизировать риски и гарантировать непрерывное предоставление услуг.

В НБ КР отметили, что QR-код удобен и широко распространен, однако не должен рассматриваться как единственный инструмент расчетов. В случае технических сбоев, например, при отсутствии интернета, неполадках связи, неисправности сканера или некорректной генерации кода, торговые объекты обязаны предложить альтернативные способы приема платежей. Законодательство требует от банков и платежных организаций обеспечивать непрерывную работу всех систем для безналичных расчетов в национальной валюте.

Рост безналичных платежей

По данным Национального банка, внедрение безналичных расчетов в стране развивается ускоренными темпами. К единой системе мгновенных платежей ELQR уже подключены 20 коммерческих банков и 14 платежных организаций, работают 32 мобильных приложения.

На сегодня в Кыргызстане открыто более 15 миллионов расчетных счетов, выпущено 9,8 миллиона банковских карт, созданы 3,5 миллиона идентифицированных электронных кошельков и 3 миллиона мобильных приложений агентов.

Только за первое полугодие 2025-го через QR-коды проведены платежи на 274,9 миллиарда сомов — это в 19,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (13,8 миллиарда сомов). Рост объясняется активным внедрением QR-кодов в более чем 80,5 тысячи торговых точек по всей республике.

Рекомендации для клиентов

Регулятор напомнил, что своевременность безналичных расчетов зависит от множества технологических факторов, в том числе от инфраструктуры участников рынка.

В случае невозможности провести оплату через QR-код он рекомендует:

  • воспользоваться альтернативными способами — банковской картой, технологией NFC (бесконтактная передача данных), мобильными платежными сервисами, интернет- или мобильным банкингом, а также наличными;
  • при обнаружении ошибочного списания средств немедленно обращаться в обслуживающий банк.

В Нацбанке подчеркнули, что будут продолжать надзор за коммерческими банками и другими организациями, предоставляющими банковские услуги, чтобы гарантировать надежность и удобство цифровых платежей для населения.

ELQR — это единая национальная система мгновенных безналичных платежей по QR-кодам, разработанная Национальным банком. Она объединяет коммерческие банки и платежные организации, позволяя оплачивать товары и услуги с помощью единого стандарта QR-кодов.

NFC (Near Field Communication — «связь ближнего поля») — технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния. Она позволяет, например, оплачивать покупки, поднеся смартфон или смарт-часы к терминалу, без необходимости вставлять карту.
