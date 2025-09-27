Жалуйтесь! Специальный QR-код для обратной связи разработали в Минпросвещения

Для эффективного и прозрачного взаимодействия с общественностью разработан специальный QR-код, ведущий на платформу «Мнения». С его помощью вы можете мгновенно оставить отзыв, внести предложения или заявить о проблемах, сообщает Министерство просвещения.

Как оставить отзыв:

сначала отсканируйте QR-код;

затем наведите камеру телефона на QR-код в автобусе, поезде или в зоне ожидания;

перейдите по ссылке и заполните короткую форму.

Ваш отзыв будет автоматически отправлен ответственному сотруднику, и вы получите ответ, если предоставите свои контактные данные.

Каждое сообщение регистрируется, рассматривается и становится официальным. При необходимости будут приняты меры, а результаты будут доведены до сведения граждан, отметили в ведомстве.