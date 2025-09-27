10:54
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Жалуйтесь! Специальный QR-код для обратной связи разработали в Минпросвещения

Для эффективного и прозрачного взаимодействия с общественностью разработан специальный QR-код, ведущий на платформу «Мнения». С его помощью вы можете мгновенно оставить отзыв, внести предложения или заявить о проблемах, сообщает Министерство просвещения.

Как оставить отзыв:

  • сначала отсканируйте QR-код;
  • затем наведите камеру телефона на QR-код в автобусе, поезде или в зоне ожидания;
  • перейдите по ссылке и заполните короткую форму.

Ваш отзыв будет автоматически отправлен ответственному сотруднику, и вы получите ответ, если предоставите свои контактные данные.

Каждое сообщение регистрируется, рассматривается и становится официальным. При необходимости будут приняты меры, а результаты будут доведены до сведения граждан, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345125/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк требует бесперебойной работы систем оплаты через QR-коды
Жалуйтесь! Чиновникам кабмина презентовали информационную систему «Отзывы»
Онлайн-отзыв об услугах в больницах теперь могут оставить кыргызстанцы
Пишите, жалуйтесь. Положение об информационной системе «Отзывы» утвердил кабмин
Марлен Маматалиев вновь предлагает прописать механизм отзыва депутата горкенеша
В Кыргызстане сумма платежей с использованием QR-кодов выросла в 24 раза
Свыше 100 миллионов сомов собрано на КПП «Сосновка» и «Кара-Кол» за 5 месяцев
В Кыргызстане через QR-коды перевели 141,2 миллиарда сомов — Нацбанк
Налоговая запускает QR-платежи для продавцов на рынках
Введены штрафы за отказ в приеме оплаты через QR-код
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
10:51
Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабмин КР и «Росатом» Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабми...
10:36
Жалуйтесь! Специальный QR-код для обратной связи разработали в Минпросвещения
10:19
На перевале Тоо-Ашуу идет снег. Водителей просят быть бдительными
10:18
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
09:46
Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН