Жалуйтесь! Специальный QR-код для обратной связи разработали в Минпросвещения

Для эффективного и прозрачного взаимодействия с общественностью разработан специальный QR-код, ведущий на платформу «Мнения». С его помощью вы можете мгновенно оставить отзыв, внести предложения или заявить о проблемах, сообщает Министерство просвещения.
Как оставить отзыв:
- сначала отсканируйте QR-код;
- затем наведите камеру телефона на QR-код в автобусе, поезде или в зоне ожидания;
- перейдите по ссылке и заполните короткую форму.
Ваш отзыв будет автоматически отправлен ответственному сотруднику, и вы получите ответ, если предоставите свои контактные данные.
Каждое сообщение регистрируется, рассматривается и становится официальным. При необходимости будут приняты меры, а результаты будут доведены до сведения граждан, отметили в ведомстве.