Свыше 100 миллионов сомов собрано на КПП «Сосновка» и «Кара-Кол» за 5 месяцев

Фото минтранса. Более 100 млн сом собрано через безналичную оплату на КПП «Сосновка» и «Кара-Көл»

За первые пять месяцев 2025 года на контрольных пунктах «Сосновка» и «Кара-Кол» через систему безналичной оплаты с использованием QR-кодов собрано свыше 100 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По данным ведомства, сумма сборов за этот период составила 100,9 миллиона сомов, что на 46,3 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев ранее поручил перевести данные КПП на безналичную систему оплаты с целью повышения качества обслуживания, исключения человеческого фактора и борьбы с коррупцией.

С января 2025 года наличные платежи для водителей на этих пунктах полностью отменены. Оплатить услуги можно с помощью QR-кодов, терминалов на месте или через электронные кошельки в мобильных приложениях.

Кроме того, для снижения пробок на КПП были расширены дорожные полосы — добавлено по две дополнительные полосы на каждом пункте.