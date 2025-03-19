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Экономика

Налоговая запускает QR-платежи для продавцов на рынках

Государственная налоговая служба предоставила продавцам розничной торговли на рынках возможность принимать оплату через QR-коды, используя контрольно-кассовые машины ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Как сообщается, данная функция разработана ГУ «Салык Сервис» специально для ККМ-аппаратов, предназначенных для продавцов, осуществляющих розничную торговлю в малых объемах. Эти кассы, помимо приема QR-платежей, также обеспечивают выдачу чеков при расчетах наличными.

Предпринимателям, уже использующим ККМ, полученные от Налоговой службы, не потребуется обновлять программное обеспечение. Новая функция активируется автоматически.

В ГНС КР подчеркивают, что ККМ «Эсеп» является современным кассовым аппаратом, призванным помочь рынкам вести прозрачный учет денежных оборотов и соблюдать налоговое законодательство.

Использование «Эсеп» гарантирует автоматическую передачу данных о платежах в налоговые органы и позволяет принимать оплату различными способами: наличными, QR-кодами и электронными кошельками. Это упрощает учет выручки и снижает риски штрафов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323258/
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