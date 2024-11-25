Изменение правил и снижение кредитных ставок ударит по финансированию бизнеса

Группа депутатов Жогорку Кенеша предложила снизить максимально допустимые процентные ставки до уровня, установленного Нацбанком, с добавлением 3 процентов для кредитов, выданных коммерческими банками, и 7 процентов для кредитов, выданных небанковскими финансовыми учреждениями. Концепция законопроекта уже одобрена. Однако Международный деловой совет выступил категорически против.

Что предлагается?

В МДС сообщили, что одной из главных проблем бизнеса в Кыргызстане остается доступ к финансированию.

Бизнес-сообщество считает — такие изменения могут сделать кредитование нерентабельным, что может ухудшить ситуацию для предпринимателей, замедлить экономику и уменьшить привлекательность страны для инвесторов.

Это подтверждается многочисленными обращениями предпринимателей в Международный деловой совет, встречами с бизнесменами по всей республике и данными международных организаций.

«Поэтому удивляет появление законопроектов, которые могут привести к сокращению или сворачиванию деятельности финансово-кредитных учреждений в КР, а также к снижению притока финансовых ресурсов в страну», — отмечают в организации.

После регистрации проекта закона 20 мая 2024 года в Жогорку Кенеше бизнес-ассоциация, объединяющая крупных налогоплательщиков республики, не раз направляла замечания и предложения, однако их полностью не учли. На данный момент документ рассматривают в первом чтении, и его концепция уже одобрена двумя комитетами парламента. МДС считает важным донести общую позицию бизнеса по этому законопроекту.

Как складывается процентная ставка?

В рыночной экономике процентные ставки устанавливают в зависимости от спроса и предложения, отражая стоимость денег, инфляцию и риски. Когда государство вмешивается и ограничивает данные ставки, это искажает рынок.

Банки начинают сокращать объемы кредитования, что ограничивает доступ к деньгам, приводит к дефициту кредитных ресурсов, росту теневого рынка и снижению конкуренции.

Более того, финансовые учреждения теряют возможность учитывать инфляцию и риски, что делает кредитование невыгодным.

Кроме того, в проекте закона не учитывают такие важные факторы, как себестоимость кредитов и то, как формируются процентные ставки. Ставки по кредитам рассчитывают с учетом стоимости привлеченных средств, включая депозиты и международные займы, валютных и страновых рисков. Также важны обязательства по созданию резервов, уплата налогов, операционные расходы и другие издержки банков.

Искусственное снижение процентных ставок может привести к тому, что кредиты станут менее доступными для предпринимателей, так как финансовые учреждения ужесточат условия кредитования из-за сокращения доходности и повышения рисков.

Чтобы снизить нагрузку от высоких процентных ставок, в мировой практике применяют такие меры, как стимулирование конкуренции, повышение кредитного рейтинга государства и требования по раскрытию информации.

Текущее состояние рынка и сравнение с регионом

Для сравнения, в Казахстане ставки для физических и юридических лиц составили 19,2 и 19,1 процента при кредитном портфеле 5,08 триллиона сомов.

По данным Национального банка Кыргызстана, в 2023 году средняя процентная ставка по кредитам в республике составила 18 процентов при объеме кредитного портфеля 257 миллиардов сомов, что является умеренным показателем для небольшого рынка.

В Узбекистане — 23,67 и 21,98 процента при портфеле 3,15 триллиона сомов. В России — от 13,18 до 19,53 процента при кредитном портфеле 73 триллиона сомов.

Более крупные кредитные портфели позволяют банкам снижать ставки за счет экономии на масштабе и более эффективного распределения рисков, что способствует привлечению более дешевых ресурсов и увеличению спроса. Несмотря на ограниченный объем рынка, КР демонстрирует конкурентоспособные ставки.

Влияние на рынок микрофинансирования

Принятие предложенного законопроекта может существенно повлиять на микрофинансовые организации (МФО). В прошлом году они привлекли 83 процента своих ресурсов в валюте от иностранных инвесторов, что составило 20 миллиардов сомов, при этом стоимость привлеченных средств колебалась от 18 до 20 процентов в национальной валюте.

Этот проект закона может привести к негативным последствиям для сектора, которые будут противоречить целям «Основных направлений развития сектора микрофинансирования в Кыргызстане на 2022–2025 годы».

Вместо ожидаемого роста активов до 42 миллиардов сомов они могут сократиться до 15–16 миллиардов, а кредитный портфель — до 14–15 миллиардов сомов вместо прогнозируемых 38 миллиардов.

Микрокредиты играют важную роль в финансировании самозанятых граждан, особенно в регионах страны, где у людей нет доступа к банковским кредитам. Если поддержка МФО снизится, это затруднит их способность выдавать кредиты, что окажет негативное воздействие на малый бизнес и самозанятых граждан.

Международная практика

В Замбии, где аналогичные ограничения ввели в 2013 году, банки стали уменьшать количество кредитов для более рискованных заемщиков, чв итоге выросло неформальное кредитование с высокими ставками. Эти меры отменили в 2015-м.

Примеры Кении и Замбии показывают, что слишком жесткое регулирование процентных ставок может иметь отрицательные последствия для экономики. В Кении в 2016 году принят закон, который ограничил ставки на 4 процентных пункта выше ставки Центрального банка. В итоге банки начали отказываться от кредитования малого и среднего бизнеса и стали инвестировать в более безопасные государственные облигации. Из-за этого доступность кредитов для малого и среднего бизнеса (МСП), который составляет более 98 процентов всех предприятий в Кении, сократилась на 50 процентов. Закон отменили в 2019-м.

Эти примеры показывают, что вмешательство в процесс формирования процентных ставок может привести к снижению кредитной активности, изоляции уязвимых групп и замедлению экономического роста.

Ограничение на использование третейских судов

Законопроект также предлагает ограничить возможность передачи споров по договорам залога в Третейский суд.

Это приведет к увеличению нагрузки на государственные суды, что замедлит процесс решения споров и снизит его эффективность. Также повысится риск для кредиторов, так как они потеряют возможность быстро решать вопросы.

Такое изменение ослабляет свободу договорных отношений и снижает доверие к альтернативным методам разрешения споров, что негативно отразится на деловом климате в республике.

Как снизить процентные ставки рыночными методами?

Чтобы достичь целей законопроекта, стоит подумать о стимулировании конкуренции на финансовом рынке.

Это можно сделать через либерализацию финансовых услуг, создание условий для привлечения инвестиций и внешнего финансирования, ускорение цифровизации банков, улучшение законодательства о защите прав потребителей, введение налоговых льгот для финансовых организаций и усиление контроля за финансовыми учреждениями.

Международный деловой совет надеется, что эти предложения будут учтены и законопроект доработают.