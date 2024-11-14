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Экономика

Возвращение реестра ВИЭ — это шаг назад, считает президент Ассоциации малых ГЭС

В беседе с 24.kg президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева рассказала, что возвращение реестра для субъектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может привести к усилению бюрократии и создать ненужные барьеры для развития сектора.

По ее словам, отмена обязательного реестра в августе 2023 года стала важным достижением для стимулирования ВИЭ в Кыргызстане. Однако в октябре 2024-го кабинет министров подписал постановление, вводящее изменения в регулирование ВИЭ и снова предлагающее ввод реестра всех строящихся объектов. Цель — контролировать проекты и отслеживать развитие сферы, но, как отметила Эльвира Боромбаева, учет уже может вести Нацстатком.

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Она объяснила, что предыдущий опыт ведения реестра показал слабые стороны этой меры: он привел к наплыву заявок от недобросовестных участников, многие из которых лишь создавали видимость работы, вводя в заблуждение инвесторов.

«Это не только сложный вопрос, но и подверженный коррупции. Мы уже отказались от общего лицензирования сектора ВИЭ в 2014 году, и это было правильное решение, потому что для сферы с такими сложными технологиями барьеры должны быть минимальными. Поэтому возвращение реестра сейчас — это шаг назад, на мой взгляд», — заключила Эльвира Боромбаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311079/
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