Кыргызстан и Туркменистан обсудили перевозки в Европу и Россию

Замглавы кабмина Бакыт Торобаев созвонился с коллегой из Туркменистана Мамметханом Чакыевым. Они обсудили организацию мультимодальных грузоперевозок из Кыргызстана в Россию и Европу. Об этом рассказали в кабинете министров.

Стороны обсудили сотрудничество между КР и Туркменистаном в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства и торговли. Они подчеркнули, что важно продолжать развивать торговые отношения и увеличивать поток грузов через Каспийское море. Это открывает большие возможности для создания удобной логистики как внутри региона, так и за его пределами.

В этом контексте обсуждается организация перевозок по маршруту Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан — Россия или через азербайджанский порт «Алят» в Европу.

По словам сторон, такой маршрут поможет укрепить экономическое сотрудничество между государствами и улучшит возможности для перевозки товаров внутри региона и для экспорта в Европу.







Чтобы кыргызстанские перевозчики чаще использовали международный морской порт «Туркменбаши» для перевозок через Каспийское море, рассмотрены варианты снижения тарифов на транспорт и услуги порта.

Напомним, что в конце октября заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков КР Игорь Голубев рассказал о проводимых работах по созданию нового транспортного коридора через Каспийское море.