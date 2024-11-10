Рост продолжается. Стоимость биткоина впервые в истории превысила $79 тысяч

Стоимость биткоина впервые в истории превысила $79 тысяч спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в $78 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Отметим, эта цифровая валюта растет в цене со дня президентских выборов в США. До 5 ноября криптовалюта торговалась примерно на уровне $68 тысяч. В день выборов биткоин подскочил до $75 тысяч.

За последние пять дней после победы кандидата от республиканцев криптовалюта несколько раз обновила исторический максимум.

Утром 10 ноября на крупнейшей криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина достигала отметки в $79 тысяч 500.

Стоимость биткоина растет с момента объявления результатов президентских выборов в США, по итогам которых победу одержал Дональд Трамп. 7 ноября стоимость биткоина обновила рекордную отметку в $76 тысяч.