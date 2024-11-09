Меры по стабилизации роста потребительских цен в странах ЕАЭС обсудили в ЕЭК

Меры по стабилизации роста потребительских цен в странах ЕАЭС обсудили эксперты. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, представители уполномоченных органов государств Евразийского экономического союза обсудили меры поддержания стабильности потребительских цен в странах ЕАЭС.

«В условиях роста мировых цен торгово-экономических ограничений и перестройки логистических цепочек поставок государства евразийской «пятерки» принимали меры, направленные на сдерживание роста цен для достижения национальных целей по инфляции.

Для стабилизации потребительских цен монетарные регуляторы в последние годы сохраняли ключевые ставки на повышенном уровне. В большинстве стран союза уполномоченными органами принимались меры по временному регулированию цен на отдельные социально значимые товары, ограничению экспорта отдельных видов товаров, насыщению внутреннего рынка, мониторингу торговых наценок, предоставлению льготных кредитов и налоговых послаблений, а также субсидий сельскохозяйственным производителям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в странах ЕАЭС наблюдалась стабилизация инфляции и повышение ценовой стабильности. По итогам сентября уровень инфляции в странах ЕАЭС составил: в Армении — 0,6 процента, Беларуси — 6 процентов, Казахстане — 8,3 процента, Кыргызстане — 4,9 процента, России — 8,6 процента.