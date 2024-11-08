Грузооборот стран, входящих в СНГ, в 2024 году сократился на 5 процентов

Железными дорогами стран — участниц СНГ за девять месяцев 2024-го перевезено 1,2 миллиарда тонн грузов. Об этом сообщает Исполком СНГ.

По его данным, на заседании совета по железнодорожному транспорту Содружества предоставлена информация о том, что грузооборот государств, входящих в его состав, за указанный период сократился на 5 процентов и составил 2,1 триллиона тонн.

«Погружено 1,2 миллиарда тонн грузов, это также ниже уровня прошлого года на 3,1 процента», — уточнил председатель дирекции профильного совета СНГ Виктор Попов.

Основная доля перевозок, по его словам, пришлась на уголь, нефть и нефтепродукты, руду, черные металлы, удобрения, строительные и лесные товары, зерно.

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