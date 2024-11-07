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Экономика

Азиатский банк развития впервые выпустил облигации в кыргызских сомах

Азиатский банк развития выпустил первые облигации в кыргызских сомах на сумму 427,5 миллиарда сомов (около $5 миллионов). Об этом сообщается на сайте АБР.

Уточняется, что облигации выпущены через Standard Chartered Bank скором на три года с купонной ставкой 10,5 процента. Облигации имеют подпись Record Currency Management.

Выпуск оформлен как международная облигация в рамках Глобальной программы среднесрочных облигаций АБР.

Финансирование обеспечит снижение валютного риска для проектов АБР. Не менее 40 процентов кредита будет направлено предприятиям, которые возглавляют женщины или находящимся в их собственности.

«Первый выпуск облигаций АБР в кыргызских сомах еще больше расширяет наше присутствие на рынке местных валют», — сказал помощник казначея АБР Джонатан Гросвенор.

Финансирование в местной валюте является стратегически важным для банка, отметили в АБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310566/
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