Азиатский банк развития впервые выпустил облигации в кыргызских сомах

Азиатский банк развития выпустил первые облигации в кыргызских сомах на сумму 427,5 миллиарда сомов (около $5 миллионов). Об этом сообщается на сайте АБР.

Уточняется, что облигации выпущены через Standard Chartered Bank скором на три года с купонной ставкой 10,5 процента. Облигации имеют подпись Record Currency Management.

Выпуск оформлен как международная облигация в рамках Глобальной программы среднесрочных облигаций АБР.

Финансирование обеспечит снижение валютного риска для проектов АБР. Не менее 40 процентов кредита будет направлено предприятиям, которые возглавляют женщины или находящимся в их собственности.

«Первый выпуск облигаций АБР в кыргызских сомах еще больше расширяет наше присутствие на рынке местных валют», — сказал помощник казначея АБР Джонатан Гросвенор.

Финансирование в местной валюте является стратегически важным для банка, отметили в АБР.