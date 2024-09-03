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Экономика

Около 350 специалистов ТВЕА модернизируют китайские энергоблоки на ТЭЦ Бишкека

Около 350 специалистов китайской компании TBEA ведут работы по капитальному ремонту энергоблоков на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил вице-мэр по энергетике Таалайбек Байгазиев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, внимание уделено китайским энергоблокам, введенным в эксплуатацию в 2017-м, которые ранее обходились лишь мелким ремонтом. С июля этого года стартовал полный капитальный ремонт двух блоков, включая полную реновацию оборудования.

По данным Таалайбека Байгазиева, в прошлые зимы максимальная нагрузка на энергоблоки составляла 210 мегаватт, несмотря на проектную мощность 450 мегаватт, что достигалось с большими усилиями. В этом году планируется увеличить мощность блоков до 300 мегаватт, а на старом оборудовании — до 150 мегаватт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303853/
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