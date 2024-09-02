С 1 ноября в Кыргызстане электронные торговые платформы обяжут применять ЭТТН

С 1 ноября 2024 года электронные торговые платформы в Кыргызстане обязаны применять электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН). Это требование ввели постановлением кабмина от 23 августа 2024 года, сообщили в Налоговой службе.

По новым правилам платформы для онлайн-продаж и экспорта товаров должны использовать ЭТТН. Однако поставщики товаров, работающие с этими платформами, могут не оформлять ЭТТН до указанного срока, но обязаны произвести операцию «Списание» в системе ЭТТН.

Кроме того, предпринимателей освободят от оформления ЭТТН, если их электронные торговые платформы интегрированы с системой налогового органа. Это освобождение касается как продаж населению, так и экспорта.