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Экономика

С 1 ноября в Кыргызстане электронные торговые платформы обяжут применять ЭТТН

С 1 ноября 2024 года электронные торговые платформы в Кыргызстане обязаны применять электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН). Это требование ввели постановлением кабмина от 23 августа 2024 года, сообщили в Налоговой службе.

По новым правилам платформы для онлайн-продаж и экспорта товаров должны использовать ЭТТН. Однако поставщики товаров, работающие с этими платформами, могут не оформлять ЭТТН до указанного срока, но обязаны произвести операцию «Списание» в системе ЭТТН.

Кроме того, предпринимателей освободят от оформления ЭТТН, если их электронные торговые платформы интегрированы с системой налогового органа. Это освобождение касается как продаж населению, так и экспорта.

Налоговая служба призывает торговые платформы интегрироваться с информационной системой ГНС. Для получения дополнительной информации о процессе интеграции можно обратиться по телефону 0312610198.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303730/
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