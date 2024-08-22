23 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.
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9.30-18.30 — отрезки улиц Рязанской, Курманджан Датки, Буденного, Пархоменко, Куликовской, Черкесской, Алма-Атинской, Пионерской, Арашан, переулок Кирпичный, отрезки улиц Кантемировской, Пишпекской, Волховской, Рыбинской;
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9.00-17.00 — улица Сыдыкова, жилой дом № 169;
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9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Таттыбубу, Саранчы Бокой, Кырк-Кыз, Ак-Чолмок, Огуз-Ата, Тимура Фрунзе, Гагарина);
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9.00-17.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой, 4-7, Ибраимова);
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9.30-18.30 — село Лебединовка (улица Лермонтова, дом 1, корпус Б1);
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9.00-14.00 — улица Фучика, переулок Лазо;
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13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, 48-52).
Аламединский РЭС
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9.00-17.00 — село Арашан (улицы Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая);
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10.00-12.00 — село Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей);
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10.00-12.00 — село Лебединовка (проспекты Ленина, 8 Марта, Победы, улицы Мичурина, Чапаева, Восточная, 9 Мая, Северная, Кирова, Калинина, Комсомольская, Пионерская, Мамыркалиева, Луганская);
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9.00-17.00 — село Виноградное (улицы Токтогула, Школьная);
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9.00-12.00 — село Аламедин (улицы Горького, Алма-Атинская, Чугуева);
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9.00-17.00 — село Садовое (улицы 8 Марта, Новостройка, ГЭС-3, Учхозская, Бегалиева, переулок Медицинский, улица Мыканская);
Сокулукский РЭС
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9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Бекбоева, Шаршембай, Конок, Проектируемая, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай, Кун-Туу (улицы Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Осмоналы, Степная, переулок Западный, улицы Правды, Школьная, Момунжанова, тупик Южный, улица 60 лет Киргизии, дачи);
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9.00-17.00 — села Шалта (улицы Шукуралиева, Восточная, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Джал (улицы Проектируемая, Сатке, Интернациональная, Фрунзе, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова, переулок Интернациональный);
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9.00-17.00 — села Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Тогуз-Булак, Карасуйская, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова);
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8.30-17.00 — село Манас (улицы Северная, Высоцкого, Атбашинская, Средняя, Зеленая, Пионерская, уткофабрика, птицефабрика);
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9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Учительская, Фрунзе, Молодежная, Деповская, Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо»);
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9.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Советская, Южная, Юбилейная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова);
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9.00-17.00 — село Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Новая, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружбы, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский, СТ Южное);
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9.00-17.00 — село Сокулук (улица Калинина);
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9.00-17.00 — село Белогорка;
Жайылский РЭС
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9.00-15.30 — Кара-Балта (улица Кожомбердиева, жилые дома № 92, 94, 3, 5, 7);
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9.00-15.30 — села Сары-Булак, Монолдор;
Панфиловский РЭС
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9.00-17.00 — село Вознесеновка;
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9.00-17.00 — село Первомайское (улицы Мира, Почтовая);
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9.00-17.00 — Каинды (улицы Шопокова, Белоброва, Ломоносова, Безерц, Горького, Фрунзе, Южная, Джуматаева, Калинина, Северная, переулок Садовый);
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9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Октябрьская);
Московский РЭС
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9.00-17.00 — село Александровка (улицы Ташкентская, Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Токтогула, МТФ, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Спортивная, Шиваза, верхняя часть);
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9.00-17.00 — село Кыз-Моло (улицы Октябрьская, Грибанова);
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9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Шолохова, Баетова, Космическая, Киевская, Кирова, Крупской, Пионерская, Маркса, Набережная, Нижне-Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Карпова, Железнодорожная, Ленинградская, Панфилова, переулок Железнодорожный);
Иссык-Атинский РЭС
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10.00-19.00 — села Гидростроитель, Дружба, Чолпон (улица Орозалиева);
Чуйский РЭС
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9.00-15.00 — Токмак (3-й микрорайон, жилой дом № 7, улицы Путейская, Октябрьская, Покровская, Гагарина);
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9.00-17.00 — село Чуй;
Кантский РЭС
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9.00-17.00 — село Интернациональное (улица Лермонтова);
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9.00-17.00 — Кант (улицы Ленина, Куренкеева, Маяковского, Гастелло, Меркулова, Абрикосова);
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13.00-17.00 — село Кировское (улица Авизова);
Кеминский РЭС
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9.00-16.00 — село Тегирменти (улица Алыке);
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9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (улица Садыкова);
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9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Суранчиева, социальный городок).