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Экономика

23 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек

  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Рязанской, Курманджан Датки, Буденного, Пархоменко, Куликовской, Черкесской, Алма-Атинской, Пионерской, Арашан, переулок Кирпичный, отрезки улиц Кантемировской, Пишпекской, Волховской, Рыбинской;

  • 9.00-17.00 — улица Сыдыкова, жилой дом № 169;

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Таттыбубу, Саранчы Бокой, Кырк-Кыз, Ак-Чолмок, Огуз-Ата, Тимура Фрунзе, Гагарина);

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой, 4-7, Ибраимова);

  • 9.30-18.30 — село Лебединовка (улица Лермонтова, дом 1, корпус Б1);

  • 9.00-14.00 — улица Фучика, переулок Лазо;

  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, 48-52).

2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Арашан (улицы Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая);

  • 10.00-12.00 — село Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей);

  • 10.00-12.00 — село Лебединовка (проспекты Ленина, 8 Марта, Победы, улицы Мичурина, Чапаева, Восточная, 9 Мая, Северная, Кирова, Калинина, Комсомольская, Пионерская, Мамыркалиева, Луганская);

  • 9.00-17.00 — село Виноградное (улицы Токтогула, Школьная);

  • 9.00-12.00 — село Аламедин (улицы Горького, Алма-Атинская, Чугуева);

  • 9.00-17.00 — село Садовое (улицы 8 Марта, Новостройка, ГЭС-3, Учхозская, Бегалиева, переулок Медицинский, улица Мыканская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Бекбоева, Шаршембай, Конок, Проектируемая, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай, Кун-Туу (улицы Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Осмоналы, Степная, переулок Западный, улицы Правды, Школьная, Момунжанова, тупик Южный, улица 60 лет Киргизии, дачи);

  • 9.00-17.00 — села Шалта (улицы Шукуралиева, Восточная, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Джал (улицы Проектируемая, Сатке, Интернациональная, Фрунзе, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова, переулок Интернациональный);

  • 9.00-17.00 — села Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Тогуз-Булак, Карасуйская, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова);

  • 8.30-17.00 — село Манас (улицы Северная, Высоцкого, Атбашинская, Средняя, Зеленая, Пионерская, уткофабрика, птицефабрика);

  • 9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Учительская, Фрунзе, Молодежная, Деповская, Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо»);

  • 9.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Советская, Южная, Юбилейная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова);

  • 9.00-17.00 — село Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Новая, Школьная, Забайкальская, Северная, Дружбы, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский, СТ Южное);

  • 9.00-17.00 — село Сокулук (улица Калинина);

  • 9.00-17.00 — село Белогорка;

Жайылский РЭС

  • 9.00-15.30 — Кара-Балта (улица Кожомбердиева, жилые дома № 92, 94, 3, 5, 7);

  • 9.00-15.30 — села Сары-Булак, Монолдор;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Вознесеновка;

  • 9.00-17.00 — село Первомайское (улицы Мира, Почтовая);

  • 9.00-17.00 — Каинды (улицы Шопокова, Белоброва, Ломоносова, Безерц, Горького, Фрунзе, Южная, Джуматаева, Калинина, Северная, переулок Садовый);

  • 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Октябрьская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Александровка (улицы Ташкентская, Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Токтогула, МТФ, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Спортивная, Шиваза, верхняя часть);

  • 9.00-17.00 — село Кыз-Моло (улицы Октябрьская, Грибанова);

  • 9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Шолохова, Баетова, Космическая, Киевская, Кирова, Крупской, Пионерская, Маркса, Набережная, Нижне-Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Карпова, Железнодорожная, Ленинградская, Панфилова, переулок Железнодорожный);

Иссык-Атинский РЭС

  • 10.00-19.00 — села Гидростроитель, Дружба, Чолпон (улица Орозалиева);

Чуйский РЭС

  • 9.00-15.00 — Токмак (3-й микрорайон, жилой дом № 7, улицы Путейская, Октябрьская, Покровская, Гагарина);

  • 9.00-17.00 — село Чуй;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Интернациональное (улица Лермонтова);

  • 9.00-17.00 — Кант (улицы Ленина, Куренкеева, Маяковского, Гастелло, Меркулова, Абрикосова);

  • 13.00-17.00 — село Кировское (улица Авизова);

Кеминский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Тегирменти (улица Алыке);

  • 9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (улица Садыкова);

  • 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Суранчиева, социальный городок).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302800/
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