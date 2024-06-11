Крупные заводы в Кыргызстане стали ограничивать прием молока

Крупные молокоперерабатывающие предприятия стали ограничивать прием молока или временно приостановили производство. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Кыргызстана.

ОсОО «Иссык-Куль» (дочерняя компания ОсОО «Умут и К») не принимало молоко три дня. Но с 10 июня возобновило процесс с ограничениями.

СХК «Ала-Тоо Сут» второй день не работает. Завод закрылся на ремонт. Сегодня предприятие начало приемку молока.

ОсОО «Ак-Булак плюс» не работало 10 июня, но сегодня начало прием в ограниченном количестве.

ЗАО «Сут-Булак» и «Ак-Жалга» принимают молоко так же с ограничениями.

Такие малые предприятия, как ОсОО «Май-Булак Каракол» и «Балыкчи-Сут», принимают молоко, насколько позволяют производственные мощности заводов, а именно в пределах пяти тонн.

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После встречи руководителей предприятий с местной властью в середине мая достигнута договоренность фермеров с молокоперерабатывающими заводами об оплате молока — 27 сомов за литр. Фермер получал эту сумму на руки, не считая маржу сборщиков. За последние десять дней мая расчеты так и произведены, а с 1 по 10 июня оплата составила уже 25-26 сомов.

«Ограничения связаны с тем, что заводы не могут принимать молоко в большом количестве из-за невозможности производить оплату фермерам (сдатчикам), а также отсутствия сбыта готовой продукции. Отдельные руководители молокоперерабатывающих предприятий обосновывают остановку производства необходимыми ремонтными работами. Со слов представителей заводов Иссык-Кульской области, молочный рынок стабилизируется в ближайшие дни с установкой закупочной цены на молоко в районе 25 сомов за литр», — рассказали в Минсельхозе.