Страны G7 и ЕС ужесточат меры против банков, помогающих РФ обходить санкции

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз разрабатывают новый пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения для банков третьих государств, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка РФ — российский аналог SWIFT, сообщает DW.

Эти меры обсуждаются в преддверии июньского саммита G7 в Италии, на котором обсудят шаги по лучшему продвижению санкций, введенных в отношении РФ из-за вторжения в Украину.

«Группа семи» давно считает своей приоритетной задачей не допустить получения Россией ключевых технологий, применяемых в вооружении или необходимых для его производства. Однако Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, ОАЭ и государства Центральной Азии», — говорится в материале.

В последнее время внимание сконцентрировано на банках, которые предположительно помогали с транзакциями при осуществлении таких закупок, рассказали собеседники агентства. По этим данным, частота использования СПФС в 2023 году утроилась по сравнению с 2020-м, с ней работают более 150 иностранных банков в 20 странах, включая КНР, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан.

Стоит подчеркнуть, что к российскому аналогу SWIFT подключено 557 финансовых учреждений, из них 159 нерезидентов из 20 разных государств.

