Национальный банк снизил учетную ставку до 9 процентов

Правление Национального банка решило снизить учетную ставку (ключевую) на 200 базисных пунктов — до 9 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что инфляция в Кыргызстане продолжает снижаться. В мае темп прироста потребительских цен в годовом выражении составил 4,4 процента (в декабре 2023-го — 7,3 процента). Нисходящая ценовая динамика является результатом проводимой с 2022 года денежно-кредитной политики Нацбанка, направленной на ограничение роста инфляции и постепенное снижение инфляционных ожиданий экономических субъектов.

В структуре инфляции продолжают устойчиво снижаться темпы роста стоимости продовольственных товаров, чему в том числе способствует плавное уменьшение мировых цен на продовольственных рынках.

В НБ КР также подчеркнули, что экономическая активность в стране продолжает демонстрировать уверенный рост: в январе — апреле 2024-го темп прироста реального ВВП составил 7,4 процента. Основной вклад в прирост экономики обеспечен строительством и сектором услуг: существенное расширение инвестиционной активности в основной капитал обусловило рост в секторе строительства; в области услуг, как и ранее, рост отмечается в розничной и оптовой торговле. Внутреннее потребление продолжает расширяться на фоне увеличения реальных доходов населения и чистого притока денежных переводов физических лиц в республику.

На межбанковском денежном рынке ситуация сохраняется стабильной.

Краткосрочные процентные ставки денежного рынка демонстрируют снижение вслед за изменением ключевой ставки Национального банка. В банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности в нацвалюте, создавая предпосылки для дальнейшего расширения кредитования реального сектора экономики. На внутреннем валютном рынке гибкость обменного курса сохраняется. Нацбанк в рамках режима плавающего обменного курса участвует в валютных торгах в целях сглаживания резких колебаний обменного курса.

«Во внешнеэкономической среде динамика основных факторов, влияющих на экономику Кыргызстана, складывается неоднозначно, но в целом степень их воздействия сбалансирована. Жесткие условия денежно-кредитной политики ведущих государств мира способствуют замедлению глобальной инфляции. Мировые продовольственные рынки стабилизировались, и цены на основные продовольственные товары продолжают снижаться. При этом рынок нефти и золота остается волатильным в связи с сохранением геополитической напряженности в отдельных регионах мира», — говорится в сообщении НБ КР.

В финансовом регуляторе считают, что устойчивое замедление показателя годовой инфляции в стране вкупе с ожидаемым формированием его значения к концу текущего года в пределах среднесрочного целевого ориентира 5-7 процентов создает пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

В этих условиях Национальный банк принял решение снизить размер учетной ставки до 9 процентов.

«Денежно-кредитная политика Нацбанка направлена на сохранение ценовой стабильности в республике и создание условий для обеспечения макроэкономической устойчивости. В этой связи НБ КР продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции и, принимая во внимание все еще сохраняющиеся риски во внешней среде, будет придерживаться предусмотрительного подхода к проведению денежно-кредитной политики. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику», — заключили в финансовом регуляторе.

Следующее плановое заседание правления НБ КР по вопросу о размере учетной ставки состоится 29 июля.