00:44
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Экономика

Электронную кожу для работы на экстремальном холоде создали в Китае

Китайские исследователи совершили открытие в робототехнических технологиях. Об этом сообщил портал Gizmochina.

Ученые разработали новую электронную кожу для роботизированных рук, способную противостоять жестокому холоду полярных исследований. Это обещает значительно расширить возможности роботов в таких экстремальных условиях.

Новая e-skin, как ее называют специалисты, имеет впечатляющую устойчивость к экстремальным холодам. Она эффективно работает даже при температуре −78 градусов. Это делает электронную кожу идеальной для роботов, занимающихся полярными исследованиями. Созданная кожа позволяет им работать в суровых условиях, которые обычно делают традиционную электронику бесполезной.

Электронная кожа не только выдерживает холод, но и обеспечивает роботам повышенную ловкость.

Изобретение позволяет им ощущать давление и точно распознавать формы объектов и определенные символы. Эта тактильная обратная связь значительно улучшает способность робота взаимодействовать с окружающей средой и более эффективно выполнять задачи.

Электронная кожа может самовосстанавливаться. Даже если она пострадает от сильного холода, ее возможности передачи можно полностью восстановить. Это гарантирует, что роботы продолжат свою миссию, не отвлекаясь на мелкие поломки или неисправности.

Читайте по теме
Илон Маск сообщил дату релиза человекоподобных роботов Tesla

Достижение основано на предыдущем успехе исследовательской группы в разработке всепогодной самовосстанавливающейся электронной кожи в 2020 году. Новая версия — значительное обновление, специально разработанное для экстремальных холодов.

Ученые с оптимизмом смотрят на потенциал этой технологии, предполагая, что ее применение выйдет за рамки полярных исследований и принесет пользу различным областям научных исследований.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295092/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск сообщил дату релиза человекоподобных роботов Tesla
Робот-пылесос превратили в спорткар и разогнали до 50 километров в час
Первый в мире полностью автоматизированный ресторан открывают в Калифорнии
Робот Tesla «сошел с ума» и напал на человека
Управляемого робота-трансформера создали в Японии
В Китае создали робота-помощника для пожилых людей
Кыргызстанцы участвуют в международной олимпиаде по робототехнике в Женеве
Ученые в США представили самого маленького в мире робота
В Японии создали уникальный робот-луноход с руками
США планируют использовать роботов-собак для патрулирования границы с Мексикой
Популярные новости
Курс доллара опустился ниже 88&nbsp;сомов. Подешевели евро, рубль и&nbsp;тенге Курс доллара опустился ниже 88 сомов. Подешевели евро, рубль и тенге
Курсы доллара, евро, рубля и&nbsp;тенге продолжают снижаться относительно сома Курсы доллара, евро, рубля и тенге продолжают снижаться относительно сома
В&nbsp;Балыкчи запустили крупное предприятие по&nbsp;переработке мяса В Балыкчи запустили крупное предприятие по переработке мяса
Запрет на&nbsp;вейпы. Депутат Дастан Бекешев о&nbsp;том, почему против инициативы Запрет на вейпы. Депутат Дастан Бекешев о том, почему против инициативы
Бизнес
MegaKassa от&nbsp;MEGA доступна на&nbsp;IOS MegaKassa от MEGA доступна на IOS
Преимущества виртуальной карты &laquo;Сапарыбыз бир&raquo; от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; Преимущества виртуальной карты «Сапарыбыз бир» от «Газпромнефть»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
28 мая, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 мая, понедельник
23:47
Электронную кожу для работы на экстремальном холоде создали в Китае
23:09
Выпускники 2004 года школы в селе Тельман построили дом инвалиду III группы
22:35
Сотрудники института омбудсмена проведут бесплатные консультации для горожан
22:00
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
21:49
Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Вики любит Землю»