Российский «Промсвязьбанк» запустил переводы по номеру телефона в Кыргызстан

ПСБ запустил международные денежные переводы по номеру телефона в Узбекистан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Перевести деньги можно клиентам более 30 банков в этих странах, сообщает «РБК».

Деньги отправляют в рублях, а получателю перевода они поступают в валюте счета карты банка-получателя. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в мобильном приложении ПСБ перейти на страницу «Платежи» в раздел «Переводы» и выбрать опцию «За рубеж», указав государство и номер телефона получателя.

«С расширением торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ, развитием трудовых отношений и ростом туристического потока увеличивается интерес граждан к международным переводам в дружественные государства. Наибольшей популярностью пользуются переводы за рубеж по номеру телефона: деньги можно отправить за пару кликов в мобильном банке, а получателю средства поступают на счет мгновенно. Уверен, что благодаря удобству, качеству и скорости новый сервис получит широкое распространение среди клиентов ПСБ, а мы продолжим поэтапно расширять географию трансграничных переводов с учетом популярности различных туристических направлений», — отметил Владимир Симоненко, руководитель центра развития продуктов и сервисов ежедневного банкинга ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»).

Максимальная сумма разового перевода составляет 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в зависимости от страны получателя. Лимит по количеству переводов не ограничен. При переводах в Узбекистан и Кыргызстан комиссия не взимается. При переводах в другие государства она составит 1 процент.