Кыргызстан не освоил деньги на агроцепочку от Европейского инвестбанка

В Грузии прошла встреча министра финансов КР Алмаза Бакетаева с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Цервинска. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По ее данным, министр с главой инвестбанка обсудил несколько крупных проектов на общую сумму 112 миллионов евро, из которых уже освоены 72 миллиона.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским инвестиционным банком подписано в Брюсселе 17 сентября 2013 года. За это время подписано три соглашения о финансировании проекта по водоснабжению, агроцепочки и CASA-1000.

Выделенные на CASA 70 миллионов евро КР освоены, но кабмин запросил от банка дополнительное финансирование в 9 миллионов евро. На проект по водоснабжению выделено 20 миллионов евро, из которых освоено 2 миллиона. Выделенные 22 миллиона евро на агроцепочку не освоены.