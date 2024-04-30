Нацбанк Кыргызстана снизил учетную ставку до 11 процентов

Национальный банк Кыргызстана снизил учетную ставку с 13 до 11 процентов. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и международного сотрудничества НБ КР Аида Карабаева.

По ее словам, решение Нацбанка о снижении ключевой ставки вступает в силу с 30 апреля этого года. А принято решение в связи с тем, что инфляционные процессы продолжают ослабевать.

Показатель годовой инфляции в апреле 2024-го составил 5,2 процента, снизившись с 7,3 процента в декабре 2023 года. Он находится около нижней границы среднесрочного целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7 процентов. Аида Карабаева

Она рассказала, что, несмотря на сохранение неопределенности во внешней экономической среде, наблюдается снижение интенсивности влияния внешних факторов. Мировая и региональная инфляция постепенно снижается, что в совокупности со снижением мировых цен на продовольствие ослабляет внешний инфляционный фон.

Как сообщила представитель Национального банка, банковский сектор страны сохраняет устойчивость и демонстрирует рост основных показателей. В целом коммерческие банки располагают достаточным объемом ликвидности, что создает основу для дальнейшего кредитования реального сектора республики.

На денежном рынке краткосрочные процентные ставки формируются в пределах установленного НБ КР процентного коридора. Внутренний валютный рынок стабилен.

Проводимая с начала 2022-го денежно-кредитная политика Нацбанка способствовала ограничению роста инфляционного давления и обеспечила стабилизацию цен в стране. Аида Карабаева

«В этих условиях Национальный банк решил снизить размер учетной ставки до 11 процентов. Принятое решение соответствует курсу проводимой денежно-кредитной политики НБ КР, направленному на сохранение ценовой стабильности в республике и создание условий для обеспечения макроэкономической устойчивости», — пояснила она.

Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 27 мая.

Справка 24.kg Учетная ставка — это процентная ставка, по которой центральные банки стран предоставляют кредиты коммерческим банкам. От размера учетной ставки зависят процентные ставки, по которым уже комбанки выдают кредиты населению и бизнесу.

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