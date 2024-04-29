Стоимость экспортных поставок товаров из Кыргызстана в Россию снизилась

Внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос на 28,3 процента в январе-феврале 2024-го. Об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития.

Рост экспортной выручки на 18,4 процента сформирован за счет возобновления поставок основных металлов за рубеж. Годом ранее экспорт не осуществлялся. При этом экспорт в страны ЕАЭС снизился на 42,5 процента. Это произошло из-за падения стоимостных объемов поставок в Россию (преимущественно медные изделия, одежда и ее принадлежности) и Казахстан (руды и концентраты

драгоценных металлов).

Стоимостный объем импорта вырос на 30 процентов, что на 98 процентов обеспечено увеличением ввоза товаров из Китая — машин, оборудования и их частей.