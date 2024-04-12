Wildberries Travel открыл доступ к сервису для жителей стран СНГ

Сервис Wildberries Travel стал доступен жителям стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Кыргызстане.

Теперь туристам из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана доступны авиабилеты и туристические услуги — экскурсии, туры выходного дня, фотосессии и другие. Оплачивать бронирование они могут с помощью зарубежных банковских карт.

«Уверены, что туристы из этих стран СНГ, которые часто прилетают в Россию в отпуск и деловые поездки, будут активно пользоваться сервисом для планирования путешествий», — говорит руководитель направления Wildberries Travel Анна Щекотихина.