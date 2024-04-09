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Экономика

Цифра дня. 2,3 миллиарда сомов гарантий выдано на развитие женского бизнеса

За весь период своей работы ОАО «Гарантийный фонд» выдал 3 тысячи 264 гарантии на 2,3 миллиарда сомов на женское предпринимательство. Такие данные приводит пресс-служба организации.

Это позволило предпринимательницам получить банковские кредиты на сумму более 7 миллиардов сомов.

С начала этого года «Гарантийный фонд» выдал 47 процентов от общего числа гарантий на развитие женского предпринимательства. В первом квартале текущего года «Гарантийный фонд» предоставил для развития женского предпринимательства 280 гарантий на более чем 92,6 миллиона сомов. Это позволило женщинам получить 275,6 миллиона сомов кредитов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291164/
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