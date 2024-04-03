Британский филиал CitiBank станет банком-корреспондентом для кыргызского банка

Британский филиал CitiBank договорился с одним из коммерческих банков Кыргызстана об открытии корреспондентских счетов. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Банк предоставит корреспондентский счет в долларах.

Ранее, напомним, высокопоставленный чиновник в администрации президента заявил, что скоро кыргызские банки откроют внешние корреспондентские счета. Он также подчеркнул, что власти страны обеспокоены ситуацией в банковской сфере.

На сегодня практически вся республика зависит по денежным переводам от одного южнокорейского Kookmin Bank, который обслуживает корреспондентские счета кыргызстанских банков. Ситуация усугубляется тем, что Kookmin ограничивает SWIFT-переводы.