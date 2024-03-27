Новые тарифы, газ для ТЭЦ и закрытие ее старой части. Что еще хотят энергетики

Энергетики Кыргызстана в последнее время просто фонтанируют идеями. Кыргызстанцы верить им не спешат. Скорее, наоборот, относятся к этим инициативам со скепсисом и раздражением.

Заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев рассказал журналистам, зачем хотят ввести дифференцированный тариф и когда остановится старая часть ТЭЦ Бишкека.

Как платить меньше за свет

«Система дифференцированного тарифа очень хорошо работает, потому что скидывает нагрузку с вечернего максимума на ночной. Например, Кыргызстан покупает у России ночную электроэнергию, она дешевая. У нас тоже так будет», — говорит Таалайбек Байгазиев.

Замминистра энергетики отмечает, что основную мощность в системе Кыргызстана «забирает» электрическое отопление — почти 1 тысячу гигаватт. Из этого объема хотя бы 500 гигаватт можно скинуть на ночное время. То есть в вечерний максимум энергия дорогая, а ночью она бросовая.

Поэтому народ будет экономить и топить ночью и днем. А в утренние и вечерние максимумы не будут включать отопление. Таалайбек Байгазиев

Но ввести новую систему прямо сейчас не получится. Для начала надо полностью автоматизировать учет электроэнергии. Поэтому отечественное Минэнерго планирует в ближайшие два года установить всем абонентам АСКУЭ, так называемые «умные» счетчики.

«Весь мир нормально работает на такой системе. Мы просто перекинем мощность. Чем строить станцию, лучше мы такие меры примем. Но все будет добровольно. Хотите, можете выбрать текущую тарифную политику. Просто будет введен еще дифференцированный тариф. По нему раньше работал, например, пансионат «Кыргызское взморье», электрокотельные Бостери. «Кумтор» работает по этому принципу. Они всю мощность максимально забирают ночью», — подчеркнул Таалайбек Байгазиев.

Зачем это нужно энергосектору? Чтобы выровнять нагрузку на станции. Сейчас график потребления электроэнергии «двугорбый», то есть большие перепады. Задача энергетиков выровнять его. В этом случае потерь будет оптимально меньше, а станции будут работать практически в базовом режиме.

«Никто заставлять не будет. Хочешь, потребляй электроэнергию как сейчас, а хочешь, пользуйся дифференцированным тарифом. По последнему население выиграет. Я на своем примере просчитывал. Мы, система, потеряем в деньгах, доходности, но зато выиграем в покрытии вечерних максимумов. Тогда не будет никаких регулировочных мероприятий», — заверил Таалайбек Байгазиев.

Три ТЭЦ на газе

В планах энергетиков запустить в столице тепловые электростанции на газе. Речь о модернизации ТЭЦ Бишкека, новом строительстве на территории ТЭЦ-2 и «Бишкексельмаша». В итоге потребление газа в республике вырастет на 560 миллионов кубометров в год.

«Мы ведем переговоры с компанией «Газпром». На этой неделе они приезжают в Бишкек, чтобы обсудить сотрудничество. Речь не только о поставках газа, но и об участии в проектах по модернизации ТЭЦ. Они готовы поставить нужный объем газа, но мы должны дать гарантию его выкупа», — прокомментировал Таалайбек Байгазиев.

По всем трем ТЭЦ есть разные проекты, которые учитывают особенности расположения и работы объектов.

ТЭЦ Бишкека не будет полностью отказываться от работы на угле. Новые модернизированные блоки построены с учетом хорошей степени очистки, поэтому отказываться от них не будем. При этом планируется построить дополнительные установки. В итоге мощность объекта составит примерно 550 мегаватт.

В течение ближайших трех лет энергетики планируют полностью закрыть и законсервировать старую часть ТЭЦ.

К этому времени будут возведены новые парогазовые установки. Это установка двойного цикла, поэтому КПД там хороший. Это будет новая стройка на отдельной площадке.

ТЭЦ-2 не будут модернизировать. На ее территории построят новые мощности. Охранная зона позволит это сделать. Работать объект будет на природном газе. Пока точных сроков и стоимости проекта нет. Но есть интерес нескольких инвесторов. Это турецкие и российские компании, General Electric, Siemens, возможно участие «Газпрома» и «Росатома».

На «Бишкексельмаше» в этом году введут первую очередь. Это 72 гигакалории и 100 мегаватт тепловой мощности. Объем инвестиций предварительно составляется в районе $200 миллионов. Реализовывать проект будет турецкая компания.

Тарифы для ВИЭ

Сейчас в Жогорку Кенеше рассматриваются поправки по тому, как индексировать тарифы на выкуп электроэнергии, произведенной на объектах возобновляемых источников энергии. Сейчас они подлежат годовой индексации с учетом курса иностранной валюты в национальной. Предлагают сделать ежемесячную индексацию.

«Мы говорим, что у нас тариф на ВИЭ 4,42 сома за киловатт-час и от него будем индексировать плюс или минус тариф. Естественно, компаниям это немного невыгодно. Они хотят — год закончился, зафиксировали тариф и к нему наращивать. Нам невыгодно. Тогда у нас через каких-то десять лет тариф вырастет на 6-7 сомов. Покупать по 7 сомов и продавать по 2 сома, какой смысл?» — заключил Таалайбек Байгазиев.