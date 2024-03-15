По итогам февраля валовые международные резервы Кыргызстана достигли $3 миллиардов 323,82 миллиона. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Это самый высокий уровень резервов за всю историю НБ КР.

До этого самым рекордным был уровень резервов в январе 2024-го ($3 миллиарда 313,49 миллиона), сентябре 2021 года ($3 миллиарда 241,14 миллиона) и декабре 2023-го ($3 миллиарда 236,48 миллиона).

В феврале 2024 года по сравнению с январем валовые международные резервы выросли на $10,33 миллиона, с начала года — на $87,347 миллиона. В отличие от февраля прошлого года они увеличились на $778,3 миллиона, или на 30,5 процента.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2023-м он провел 14 интервенций и продал $655,72 миллиона. В 2024-м НБ КР провел только две интервенции по продаже долларов на $31 миллион 850 тысяч.