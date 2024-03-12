Завод по переработке шин в Токмаке готовится заработать на полную мощность

Депутаты Жогорку Кенеша посетили завод по восстановлению и переработке автомобильных шин в городе Токмаке. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Завод открыт в августе 2023 года и сейчас работает в тестовом режиме.

«Запуск завода — это вклад «Кумтор Голд Компани» в сохранение экологии нашей страны. Все эти годы использованные покрышки от крупной и специальной техники, работающей на руднике «Кумтор», никак не утилизировались. Они просто складировались. Теперь у нас появилась возможность перерабатывать непригодные к дальнейшему использованию шины, изготавливая из них продукцию, востребованную на рынке», — рассказал президент ЗАО «КГК» Алмазбек Барыктабасов.

С выходом на полную производственную мощность завод сможет перерабатывать до 2 тонн автомобильных шин в час, восстанавливать до 2 тысяч крупногабаритных и до 8 тысяч среднегабаритных автомобильных покрышек в год, ранее эксплуатируемых на различных видах специальной техники.

Сам завод состоит из двух цехов: в первом цехе, работающим сейчас в тестовом режиме, из автомобильных шин, не поддающихся восстановлению, получают резиновую крошку разных фракций и высоколегированную сталь. Продукция цеха используется при изготовлении напольных покрытий для детских площадок, искусственных футбольных полей, автомобильных ковриков, в текстильном производстве и металлообработке.

Во втором цехе, где будут восстанавливать автомобильные покрышки крупногабаритной техники, сейчас ведется установка оборудования и необходимые пусконаладочные работы.